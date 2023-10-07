Путин прокатил президентов Узбекистана и Казахстана на «Аурусе»

Президент России Владимир Путин в день своего рождения прокатил президентов Узбекистана Шавката Мирзиеева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева на внедорожнике «Аурус».

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Российский лидер показал своим коллегами внедорожник «Аурус». Потом, по информации журналиста Андрея Колесникова, Путин сел за руль, чтобы прокатить коллег и куда-то их увез.

Ранее сегодня Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана запустили поставки российского газа в Узбекистан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УзбекистанКазахстанВладимир Путин

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