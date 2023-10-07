Путин прокатил президентов Узбекистана и Казахстана на «Аурусе»
7 октября 202318:03
Президент России Владимир Путин в день своего рождения прокатил президентов Узбекистана Шавката Мирзиеева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева на внедорожнике «Аурус».
Российский лидер показал своим коллегами внедорожник «Аурус». Потом, по информации журналиста Андрея Колесникова, Путин сел за руль, чтобы прокатить коллег и куда-то их увез.
Ранее сегодня Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана запустили поставки российского газа в Узбекистан, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru