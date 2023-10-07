Путин прокатил президентов Узбекистана и Казахстана на «Аурусе»

Российский лидер показал своим коллегами внедорожник «Аурус». Потом, по информации журналиста Андрея Колесникова, Путин сел за руль, чтобы прокатить коллег и куда-то их увез.

Ранее сегодня Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана запустили поставки российского газа в Узбекистан, передает «Радиоточка НСН».

