Путин: призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт

Президент РФ Владимир Путин заявил, что призыву в рамках частичной мобилизации должны подлежать лица, имеющие военный опыт. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что данное требование должно исполняться неукоснительно.

Президент также призвал исправлять ошибки, сделанные в ходе мобилизации и отправлять домой неправомерно призванных граждан.

Ранее после объявления мобилизации начали выявляться случаи призыва людей, не имеющих никакого военного опыта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.





