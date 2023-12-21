Путин призвал США и Европу перестать «валять дурака»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не закрывается ни от США и Канады, ни от Европы, сообщает РИА Новости.
На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам он отметил, что Западу пора «закончить валять дурака» и ждать, пока Россия рухнет.
«Стало ясно для всех, что если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем», - заключил глава государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад «переиграл» Россию на Украине после 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин призвал США и Европу перестать «валять дурака»
- Банкротство «Северного потока-2» отложили на полгода
- «Партия пенсионеров» выбрала Путина своим фаворитом на выборах президента
- Путин заявил, что уровень бедности в 2023 году будет на историческом минимуме
- В России предупредили, что параллельный импорт автомобилей в 2024 году упадет вдвое
- Путин поручил оперативно установить статус многодетной семьи с указанием льгот
- СМИ: Ангола выходит из состава ОПЕК
- Депутат Госдумы объяснил повышенный спрос на яйца «ростом качества жизни»
- ВЦИОМ: Россияне назвали Костомарова спортсменом года
- Биограф семьи Сталина опровергла родство скончавшегося «племянника» вождя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru