Путин призвал США и Европу перестать «валять дурака»

На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам он отметил, что Западу пора «закончить валять дурака» и ждать, пока Россия рухнет.

«Стало ясно для всех, что если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем», - заключил глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад «переиграл» Россию на Украине после 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

