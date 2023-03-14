Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы
Необходимо сделать Дальний Восток привлекательным для учебы и работы, а также приложить все усилия для повышения качества жизни людей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что регион следует сделать по настоящему современным. По словам Путина, за последние десять лет видны заметные результаты в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока.
Ранее ТАСС со ссылкой на генерального консула КНР во Владивостоке Пяо Янфань сообщил, что объем китайских инвестиций на российском Дальнем Востоке составил более $13 млрд в 2022 году. Пяо Янфань указала на успешную реализацию крупных инвестиционных проектов, рост торговли сельскохозпродукцией и значительное увеличение грузоперевозок через погранпереходы Суйфэньхэ и Хуньчунь, передает НСН.
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