Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы

Необходимо сделать Дальний Восток привлекательным для учебы и работы, а также приложить все усилия для повышения качества жизни людей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что регион следует сделать по настоящему современным. По словам Путина, за последние десять лет видны заметные результаты в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока.

Ранее ТАСС со ссылкой на генерального консула КНР во Владивостоке Пяо Янфань сообщил, что объем китайских инвестиций на российском Дальнем Востоке составил более $13 млрд в 2022 году. Пяо Янфань указала на успешную реализацию крупных инвестиционных проектов, рост торговли сельскохозпродукцией и значительное увеличение грузоперевозок через погранпереходы Суйфэньхэ и Хуньчунь, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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