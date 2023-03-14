Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы

Он отметил, что регион следует сделать по настоящему современным. По словам Путина, за последние десять лет видны заметные результаты в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока.

Ранее ТАСС со ссылкой на генерального консула КНР во Владивостоке Пяо Янфань сообщил, что объем китайских инвестиций на российском Дальнем Востоке составил более $13 млрд в 2022 году. Пяо Янфань указала на успешную реализацию крупных инвестиционных проектов, рост торговли сельскохозпродукцией и значительное увеличение грузоперевозок через погранпереходы Суйфэньхэ и Хуньчунь, передает НСН.

