Путин признал право Израиля на защиту после «жестокой атаки»
Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль оказался объектом беспрецедентной жестокой атаки и имеет право на защиту. Такую оценку российский лидер озвучил на заседании в узком составе саммита СНГ в Бишкеке.
По словам Путина, еврейское государство, безусловно, имеет право на обеспечение своего мирного существование. Вместе с тем, как подчеркнул президент РФ, на данный момент главное - остановить кровопролитие.
Для решения этого вопроса необходимы коллективные усилия, отметил Путин. Он выразил готовность от имени России к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Президент РФ также назвал переговоры «безальтернативным путём решения палестино-израильского конфликта».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», обстановка вокруг Израиля продолжает обостряться. Human Rights Watch обвинила израильскую сторону в применении запрещенного белого фосфора в секторе Газа и Ливане во время боевых действий.
Израиль предписал сотрудникам ООН и населению сектора Газа переместиться на юг за сутки– вероятно, ЦАХАЛ готовит наземную операцию. В Палестине заявляют о более 1500 погибших и 6600 раненых. В Израиле в результате нападения ХАМАС погибли не менее 1300 человек, еще около 3300 пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru