Путин признал право Израиля на защиту после «жестокой атаки»

Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль оказался объектом беспрецедентной жестокой атаки и имеет право на защиту. Такую оценку российский лидер озвучил на заседании в узком составе саммита СНГ в Бишкеке.

По словам Путина, еврейское государство, безусловно, имеет право на обеспечение своего мирного существование. Вместе с тем, как подчеркнул президент РФ, на данный момент главное - остановить кровопролитие.

Для решения этого вопроса необходимы коллективные усилия, отметил Путин. Он выразил готовность от имени России к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Президент РФ также назвал переговоры «безальтернативным путём решения палестино-израильского конфликта».