Путин: Пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии
Пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ, передает ТАСС.
По его словам, будущая система евразийской безопасности должна быть открыта для всех стран региона, в том числе для стран - участниц блока НАТО, кроме того, она должна включать экономические вопросы, в том числе и преодоление бедности.
Президент также посоветовал Европе, если она хочет сохраниться как один из центров мира, быть в хороших отношениях с РФ.
«Москва к этому готова», - отметил Путин.
Он также назвал домыслами и бредом сообщения о том, что Россия якобы хочет напасть на Европу.
«Это обоснование для гонки вооружений», - добавил президент РФ.
Ранее Путин заявил, что Россия заинтересована в привлечении зарубежных специалистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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