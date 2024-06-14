Путин: Пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии

По его словам, будущая система евразийской безопасности должна быть открыта для всех стран региона, в том числе для стран - участниц блока НАТО, кроме того, она должна включать экономические вопросы, в том числе и преодоление бедности.

Президент также посоветовал Европе, если она хочет сохраниться как один из центров мира, быть в хороших отношениях с РФ.

«Москва к этому готова», - отметил Путин.

Он также назвал домыслами и бредом сообщения о том, что Россия якобы хочет напасть на Европу.

«Это обоснование для гонки вооружений», - добавил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что Россия заинтересована в привлечении зарубежных специалистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

