Путин примет в Москве президента Аргентины Фернандеса
Двустороннее сотрудничество, положение в мире и борьба с COVID-19 будут в центре внимания переговоров президента России Владимира Путина и его аргентинского коллеги Альберто Фернандеса, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава латиноамериканской республики посетит Москву 3 февраля.
Как отмечается, лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что при выборе вакцины от коронавируса лично сам отдал предпочтение российскому препарату «Спутник V».
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