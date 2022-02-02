Путин примет в Москве президента Аргентины Фернандеса

Глава латиноамериканской республики посетит Москву 3 февраля.

Как отмечается, лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что при выборе вакцины от коронавируса лично сам отдал предпочтение российскому препарату «Спутник V».

