Путин примет в Москве президента Аргентины Фернандеса

Двустороннее сотрудничество, положение в мире и борьба с COVID-19 будут в центре внимания переговоров президента России Владимира Путина и его аргентинского коллеги Альберто Фернандеса, сообщает пресс-служба Кремля.

В Аргентине одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»

Глава латиноамериканской республики посетит Москву 3 февраля.

Как отмечается, лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что при выборе вакцины от коронавируса лично сам отдал предпочтение российскому препарату «Спутник V».

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Фото: kremlin.ru
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