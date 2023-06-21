Путин примет премьера Катара
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Завтра его [Аль Тани] примет Путин», — заявил представитель Кремля.
Глава правительства Катара находится с визитом в Москве, в среду он проведет переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Ранее Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска речных электросудов в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФССП сняла все средства со счетов российской «дочки» Google
- Путин примет премьера Катара
- В Кремле прокомментировали утреннюю атаку БПЛА в Подмосковье
- Столтенберг объяснил причину замедления украинского контрнаступления
- США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд помощи
- Движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП на ж/д под Феодосией
- В Белоруссии начались мобилизационные учения с военными комиссариатами
- Глава ЦБ призвала законом запретить банкам прятать реальные ставки по кредитам
- ЛДПР выдвинула Чернышова кандидатом на выборы мэра Москвы
- Российская рэперша Alizade взорвала турецкие чарты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru