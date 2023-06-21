Путин примет премьера Катара

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Завтра его [Аль Тани] примет Путин», — заявил представитель Кремля.

Глава правительства Катара находится с визитом в Москве, в среду он проведет переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска речных электросудов в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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