Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи

Президент России Владимир Путин пригласил главу Турции Тайипа Эрдогана на отдых в Сочи. С таким предложением он обратился перед началом переговоров местном санатории «Русь».

«Можете приезжать к нам отдыхать. А то мы все к вам», - пошутил Путин.

Эрдоган в свою очередь отметил, что Сочи - красивый город. Российский лидер в ответ указал на обилие зеленой растительности на курорте.

«Черноморский регион», - резюмировал турецкий политик.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Тайип Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинСочи

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