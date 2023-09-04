Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи
4 сентября 202313:34
Президент России Владимир Путин пригласил главу Турции Тайипа Эрдогана на отдых в Сочи. С таким предложением он обратился перед началом переговоров местном санатории «Русь».
«Можете приезжать к нам отдыхать. А то мы все к вам», - пошутил Путин.
Эрдоган в свою очередь отметил, что Сочи - красивый город. Российский лидер в ответ указал на обилие зеленой растительности на курорте.
«Черноморский регион», - резюмировал турецкий политик.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Тайип Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru