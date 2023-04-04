Путин прибыл в Тулу
Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Тульскую область, передает ТАСС.
Российский лидер посетит завод «Тулажелдормаш». Предприятие производит тяжелую путевую технику и оборудование для строительства, обновления, содержания железнодорожных путей, отмечает РЕН ТВ.
Кроме того, Путин планирует провести заседание президиума Госсовета. Как ранее сообщили в Кремле, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Участники заседания обсудят развитие промышленности в условиях санкций. Ожидается, что с докладами выступят глава Тульской области, председатель комиссии по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин, а также вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- СМИ: Бомбу для теракта в кафе Петербурга передали из Москвы
- Беспилотники в РФ могут подключить к сотовым сетям
- Собянин: Завод «Москвич» заключил один крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей
- Лукашенко поблагодарил Нарышкина за обмен разведданными
- Космическая компания Virgin Orbit подала заявление о банкротстве
- Путин осмотрел цеха завода «Тулажелдормаш»
- В Японии призвали Киев отказаться от притязаний на Крым и Донбасс
- Российские артиллеристы уничтожили гаубицы «Гвоздика» и Д-30 под Херсоном
- Первый бывший магазин Zara откроется в ТЦ «Авиапарк» в Москве в апреле
- Самолет врезался в птиц при посадке в Самаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru