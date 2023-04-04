Путин прибыл в Тулу

Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Тульскую область, передает ТАСС.

Путин посетит завод «Тулажелдормаш»

Российский лидер посетит завод «Тулажелдормаш». Предприятие производит тяжелую путевую технику и оборудование для строительства, обновления, содержания железнодорожных путей, отмечает РЕН ТВ.

Кроме того, Путин планирует провести заседание президиума Госсовета. Как ранее сообщили в Кремле, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Участники заседания обсудят развитие промышленности в условиях санкций. Ожидается, что с докладами выступят глава Тульской области, председатель комиссии по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин, а также вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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ФОТО: Сайт Кремля
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