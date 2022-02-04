Путин прибыл в Китай
Президент Владимир Путин прибыл в Пекин, передает ТАСС.
Визит главы государства в Китай стал первым с начала пандемии коронавируса.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, программа визита российского лидера рассчитана на один день. Путин примет участие в российско-китайских переговорах и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Кроме того, президент России будет присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, пишет RT.
Ранее Путин обратился к российским спортсменам в преддверии Олимпиады, пожелав атлетам удачи, напоминает РИА ФАН.
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