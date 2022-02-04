Путин прибыл в Китай

Президент Владимир Путин прибыл в Пекин, передает ТАСС.

Председатель КНР встретится с Путиным и другими приглашенными на Олимпиаду мировыми лидерами

Визит главы государства в Китай стал первым с начала пандемии коронавируса.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, программа визита российского лидера рассчитана на один день. Путин примет участие в российско-китайских переговорах и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, президент России будет присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, пишет RT.

Ранее Путин обратился к российским спортсменам в преддверии Олимпиады, пожелав атлетам удачи, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыКитайВладимир Путин
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