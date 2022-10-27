Путин предложил обсудить изменение структуры Совбеза ООН
Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры ООН и СБ ООН. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Структура ООН, в т.ч. Совбеза, должна в большей степени отображать многообразие современного мира», - сказал президент.
Ранее Путин заявил, что Запад дискредитировал себя, прикарманив золотовалютные резервы России.
По его словам, расчеты в национальных валютах будут набирать темпы, Запад дискредитировал доллар.
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