Путин предложил обсудить изменение структуры Совбеза ООН

Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры ООН и СБ ООН. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Структура ООН, в т.ч. Совбеза, должна в большей степени отображать многообразие современного мира», - сказал президент.

Путин заявил, что Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности

Ранее Путин заявил, что Запад дискредитировал себя, прикарманив золотовалютные резервы России.

По его словам, расчеты в национальных валютах будут набирать темпы, Запад дискредитировал доллар.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез ООНВалдайВладимир Путин
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