Путин поздравит мэра Москвы Собянина с инаугурацией

«Путин в Москве, сегодня кремлевский рабочий день. Разумеется, президент поздравит мэра Москвы Собянина с инаугурацией. Будет его выступление», — рассказал представитель Кремля.

Кроме того, российский лидер проведет ряд рабочих встреч. В частности, у Путина запланировано совещание с экономическим блоком правительства.

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, которые прошли 8-10 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Действующий градоначальник получил 76,39% голосов.

