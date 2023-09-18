Путин поздравит мэра Москвы Собянина с инаугурацией
Президент Владимир Путин в понедельник поздравит мэра Москвы Сергея Собянина с инаугурацией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин в Москве, сегодня кремлевский рабочий день. Разумеется, президент поздравит мэра Москвы Собянина с инаугурацией. Будет его выступление», — рассказал представитель Кремля.
Кроме того, российский лидер проведет ряд рабочих встреч. В частности, у Путина запланировано совещание с экономическим блоком правительства.
Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, которые прошли 8-10 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Действующий градоначальник получил 76,39% голосов.
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