Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем

Президент России Владимир Путин тепло поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами», - отметил глава государства.

Путин пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, назвал Си Цзиньпина «дорогим другом».

«Решительный и крутой парень». Жители Китая оценили Путина

Си Цзиньпин прилетал в Москву 20 марта, эта поездка стала его первым зарубежным визитом после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал взаимодействие между Россией и Китаем беспрецедентным.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Си ЦзиньпинВладимир ПутинКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры