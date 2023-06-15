Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем
Президент России Владимир Путин тепло поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами», - отметил глава государства.
Путин пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, назвал Си Цзиньпина «дорогим другом».
Си Цзиньпин прилетал в Москву 20 марта, эта поездка стала его первым зарубежным визитом после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.
Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал взаимодействие между Россией и Китаем беспрецедентным.
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