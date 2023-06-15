Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем

Си Цзиньпин прилетал в Москву 20 марта, эта поездка стала его первым зарубежным визитом после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал взаимодействие между Россией и Китаем беспрецедентным.

