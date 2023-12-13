Путин поздравил с 30-летием Совет Федерации
Российский лидер Владимир Путин поздравил с 30-летием Совет Федерации. Слова президента России опубликованы на портале Кремля.
По его словам, активная помощь сенатором участникам спецоперации России на Украине и населению новых российских регионов заслуживает глубокого уважения.
Он отметил, что члены верхней палаты парламента отличаются компетентностью, ответственным подходом к делу, умением наладить конструктивный диалог с исполнительной властью, политическими партиями и общественными объединениями. По мнению президента, все перечисленное поможет сенаторам «трудиться творчески, с полной отдачей на благо России и нашего народа».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем Конституции, который отмечается в России 12 декабря. В 2023 году ей исполнилось 30 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru