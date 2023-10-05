Путин поздравил Рахмона с днем рождения

По словам Путина, Рахмон многолетней деятельностью во главе республики «снискал заслуженное уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом». Под руководством политика Таджикистан «уверенно движется по пути экономического и социального развития».

Также Путин отметил личный вклад Рахмона в упрочение стратегического партнерства и союзничества России и Таджикистана, наращивание связей в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС.

«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам российско-таджикистанских отношений», — добавил российский президент.

Ранее Владимир Путин встретился с лидером Абхазии Асланом Бжанией, напоминает RT.

