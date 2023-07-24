Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с 66-летием

Президент России Владимир Путин поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с днём рождения по телефону. Как сообщает официальный сайт Кремля, лидеры РФ и Узбекистана подтвердили взаимный настрой на дальнейшее динамичное развитие двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Как передает RT, Путин отметил, что Мирзиёев пользуется высоким авторитетом среди граждан своей страны. Лидеру Узбекистана сегодня исполнилось 66 лет. Ранее российский президент поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост главы республики.

В ходе референдума в начале мая в Узбекистане, более 90% избирателей единодушно проголосовали за продление президентских полномочий с пяти до семи лет и обнуление сроков Мирзиёева, который занимает свой пост с 2016 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Москве в ходе выборов 9 июля образовались многотысячные очереди граждан Узбекистана, которые пришли на избирательный участок в своем посольстве, чтобы проголосовать.

