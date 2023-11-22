Путин повысил глав ФСИН и ФССП в званиях
22 ноября 202315:27
Президент России Владимир Путин присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе ФСИН Аркадию Гостеву и директору ФССП Дмитрию Аристову.
Аркадий Гостев был назначен главой ФСИН в ноябре 2021 года, Дмитрий Аристов занимает свой пост с августа 2017 года.
Ранее в ноябре Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru