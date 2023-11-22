Путин повысил глав ФСИН и ФССП в званиях

Президент России Владимир Путин присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе ФСИН Аркадию Гостеву и директору ФССП Дмитрию Аристову.

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Аркадий Гостев был назначен главой ФСИН в ноябре 2021 года, Дмитрий Аристов занимает свой пост с августа 2017 года.

Ранее в ноябре Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ФСИНФССП РФВладимир Путин

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