Путин поручил запретить вывоз и ввоз в Россию некоторой продукции

Также глава государства поручил правительству в течение двух дней определить перечень иностранных государств, в которые будет запрещен вывоз определенной продукции и сырья.

Ранее Путин подписал закон о мерах поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций. Правительству дано право в 2022 году разрешать бизнесу работать без продления лицензии, а также продлевать действие разрешения без обязательной оценки соответствия, уплаты госпошлины и госуслуг. Подписанный закон позволяет российскому правительству оперативно индексировать пенсии.



