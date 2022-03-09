Путин поручил запретить вывоз и ввоз в Россию некоторой продукции
Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить до 31 декабря текущего года запрет на вывоз за пределы страны и ввоз в РФ продукции и сырья по перечням, которые определит кабмин, сообщает РИА Новости.
Также глава государства поручил правительству в течение двух дней определить перечень иностранных государств, в которые будет запрещен вывоз определенной продукции и сырья.
Ранее Путин подписал закон о мерах поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций. Правительству дано право в 2022 году разрешать бизнесу работать без продления лицензии, а также продлевать действие разрешения без обязательной оценки соответствия, уплаты госпошлины и госуслуг. Подписанный закон позволяет российскому правительству оперативно индексировать пенсии.
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