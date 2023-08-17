Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов из-за рубежа в юрисдикцию РФ

В документе говорится, что власти РФ должны создать для этого все необходимые условия, в том числе преодолеть блокировку таких действий зарубежными странами.

«Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счёт возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах», - отмечается в тексте поручения.

Ответственным назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин, срок выполнения – до 30 ноября 2023 года.

Ранее Путин назвал разбоем конфискации активов российских бизнесменов в странах Запада и призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

