Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов из-за рубежа в юрисдикцию РФ
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить перевод активов российского бизнеса из-за рубежа в отечественную юрисдикцию, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе говорится, что власти РФ должны создать для этого все необходимые условия, в том числе преодолеть блокировку таких действий зарубежными странами.
«Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счёт возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах», - отмечается в тексте поручения.
Ответственным назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин, срок выполнения – до 30 ноября 2023 года.
Ранее Путин назвал разбоем конфискации активов российских бизнесменов в странах Запада и призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru