Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского транспортного коридора

«Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора ... и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию», — отмечается в перечне поручений по итогам совещания по социально-экономическому развитию Красноярского края.

Ответственным за выполнение задачи назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующий доклад необходимо представить Путину до 15 февраля следующего года.

Ранее Путин поручил кабмину рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

