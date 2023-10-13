Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского транспортного коридора

Президент Владимир Путин поручил проработать создание Центрально-Евразийского транспортного коридора, проходящего через Монголию и Западный Китай. Об этом сообщили в Кремле.

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«Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора ... и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию», — отмечается в перечне поручений по итогам совещания по социально-экономическому развитию Красноярского края.

Ответственным за выполнение задачи назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующий доклад необходимо представить Путину до 15 февраля следующего года.

Ранее Путин поручил кабмину рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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