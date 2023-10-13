Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского транспортного коридора
Президент Владимир Путин поручил проработать создание Центрально-Евразийского транспортного коридора, проходящего через Монголию и Западный Китай. Об этом сообщили в Кремле.
«Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора ... и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию», — отмечается в перечне поручений по итогам совещания по социально-экономическому развитию Красноярского края.
Ответственным за выполнение задачи назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующий доклад необходимо представить Путину до 15 февраля следующего года.
Ранее Путин поручил кабмину рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru