Путин поручил продолжить работу над законом о технологической политике

Белоусов напомнил, что в мае по поручению главы государства правительство начало разработку документа о технологической политике, пишет Ura.ru. В законе идет речь о реализации технологического суверенитета России, отмечает телеканал «360».

Так, в документе прописаны три основные правовые новеллы: создание основы для реализации проектов технологического суверенитета, нормативной базы для проектов так называемых сквозных технологий, постановка развития малых технологических компаний «на прочную правовую базу».

Как отметил Белоусов, закон о технологической политике находится в высокой стадии подготовки. Президент поручил продолжать работу над ним.

