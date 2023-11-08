Путин поручил продолжить работу над законом о технологической политике

Президент Владимир Путин в ходе встречи с первым вице-премьером Андреем Белоусовым поручил продолжить работу над законом о технологической политике России. Об этом сообщили в Кремле.

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Белоусов напомнил, что в мае по поручению главы государства правительство начало разработку документа о технологической политике, пишет Ura.ru. В законе идет речь о реализации технологического суверенитета России, отмечает телеканал «360».

Так, в документе прописаны три основные правовые новеллы: создание основы для реализации проектов технологического суверенитета, нормативной базы для проектов так называемых сквозных технологий, постановка развития малых технологических компаний «на прочную правовую базу».

Как отметил Белоусов, закон о технологической политике находится в высокой стадии подготовки. Президент поручил продолжать работу над ним.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ТехнологииРоссияЗаконВладимир Путин

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