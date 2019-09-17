Путин поручил главам регионов Дальнего Востока посетить лично пострадавших от паводка

Посетить лично пострадавших от паводка поручил главам регионов Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

«Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги, ответственно, нормально поставить всю работу, а глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие регионы самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать», — дал указания глава государства.

По его словам, сейчас пострадавшие люди столкнулись с самыми худшими и распространёнными чертами бюрократии.

Напомним, в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае введен режим ЧС из-за сильных дождей и паводка. Подтопленными из-за разгула стихии остаются 85 населенных пунктов в четырёх субъектах Дальнего Востока.



