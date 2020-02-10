Путин попросил дипломатов быть активнее из-за «турбулентной» обстановки в мире

Вместе с тем глава государства заявил, что международная обстановка становится более турбулентной. По мнению Путина, ситуация требует «более активных действий» по обеспечению стратегической стабильности. Он призвал использовать позиции России в Совбезе ООН, а также статус председателя в ШОС и БРИКС и участие в G20.

В опубликованной на сайте Кремля телеграмме Путин также упоминает о необходимости нарастить усилия по защите русского языка, а приоритетов в контексте 75-летнего юбилея Победы называет «оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне».

Как сообщает RT, ранее президент России призвал провести саммит лидеров пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН, которые, по его мнению, несут особую ответственность за сохранение цивилизации.

