Путин попросил дипломатов быть активнее из-за «турбулентной» обстановки в мире
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня дипломатического работника отметил эффективную работу российского МИД, выделив успехи в части стабилизации обстановки в Сирии, развития евразийской интеграции, укрепления сотрудничества с Индией и Китаем.
Вместе с тем глава государства заявил, что международная обстановка становится более турбулентной. По мнению Путина, ситуация требует «более активных действий» по обеспечению стратегической стабильности. Он призвал использовать позиции России в Совбезе ООН, а также статус председателя в ШОС и БРИКС и участие в G20.
В опубликованной на сайте Кремля телеграмме Путин также упоминает о необходимости нарастить усилия по защите русского языка, а приоритетов в контексте 75-летнего юбилея Победы называет «оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне».
Как сообщает RT, ранее президент России призвал провести саммит лидеров пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН, которые, по его мнению, несут особую ответственность за сохранение цивилизации.
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