Путин: Политика правящих элит Запада ошибочна и наносит ущерб их народам
Политика, которую проводят правящие элиты Запада, ошибочна и наносит ущерб их собственным народам. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Президент отметил, что это произошло из-за того, что правящие элиты на Западе злоупотребили своим положением, а также монополией на власть. При этом Путин отметил, что у России много друзей в Европе, однако европейцам навязывают свои «стереотипы поведения».
Ранее, 16 июля, Владимир Путин заявил, что европейские политики утратили независимость и превратились в исполнителей воли Соединенных Штатов. По словам Путина, иногда ему кажется, что руководители европейских стран сделают все, что от них потребуют в Вашингтоне, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru