Путин: Политика правящих элит Запада ошибочна и наносит ущерб их народам

Президент отметил, что это произошло из-за того, что правящие элиты на Западе злоупотребили своим положением, а также монополией на власть. При этом Путин отметил, что у России много друзей в Европе, однако европейцам навязывают свои «стереотипы поведения».

Ранее, 16 июля, Владимир Путин заявил, что европейские политики утратили независимость и превратились в исполнителей воли Соединенных Штатов. По словам Путина, иногда ему кажется, что руководители европейских стран сделают все, что от них потребуют в Вашингтоне, сообщает «Радиоточка НСН».

