Путин: Политика правящих элит Запада ошибочна и наносит ущерб их народам

Политика, которую проводят правящие элиты Запада, ошибочна и наносит ущерб их собственным народам. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Песков: Россия не развивает отношения с Западом

Президент отметил, что это произошло из-за того, что правящие элиты на Западе злоупотребили своим положением, а также монополией на власть. При этом Путин отметил, что у России много друзей в Европе, однако европейцам навязывают свои «стереотипы поведения».

Ранее, 16 июля, Владимир Путин заявил, что европейские политики утратили независимость и превратились в исполнителей воли Соединенных Штатов. По словам Путина, иногда ему кажется, что руководители европейских стран сделают все, что от них потребуют в Вашингтоне, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры