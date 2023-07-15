Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщили в Кремле.

«Подарок Эрдогану»: Политолог Марков объяснил выгоды России от зерновой сделки

Главы государств обсудили африканскую мирную инициативу по Украине и зерновую сделку.

Российский лидер подчеркнул, что главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам — так и не реализована.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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