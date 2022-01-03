Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Такое сообщение сделала пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры двух стран поздравили друг друга с наступившим Новым 2022 годом. Они также обсудили двустороннее сотрудничество.
«В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», - указано в сообщении администрации.
Ранее президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ, который прошел 28 декабря в Санкт-Петербурге, заявил, что сохранившиеся со времен СССР связи позволяют странам СНГ проходить тяжелое время пандемии лучше, чем некоторые другие страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 343 / сут.
Умерли
311 тыс.+835 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+24 037 / сут.
- Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию из-за «угрозы безопасности»
- Песков назвал «глупостью» слухи о бронежилете Путина во время новогоднего обращения
- Экс-глава «Нафтогаза» допустил «воровство» российского газа
- Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана
- Российский лыжник Червоткин пришел третьим на «Тур де Ски»
- Президент Бразилии Жаир Болсонару срочно госпитализирован
- Больница в Витебске сообщила о состоянии пострадавших в ДТП россиян
- Израиль с 9 января будет пускать переболевших COVID-19 иностранцев
- Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии
- Козак 6 января встретится с коллегами из ФРГ и Франции по «нормандскому формату»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru