Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Такое сообщение сделала пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что лидеры двух стран поздравили друг друга с наступившим Новым 2022 годом. Они также обсудили двустороннее сотрудничество.

«В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», - указано в сообщении администрации.

Ранее президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ, который прошел 28 декабря в Санкт-Петербурге, заявил, что сохранившиеся со времен СССР связи позволяют странам СНГ проходить тяжелое время пандемии лучше, чем некоторые другие страны.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир ПутинПереговорыТаджикистан
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