Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана

Отмечается, что лидеры двух стран поздравили друг друга с наступившим Новым 2022 годом. Они также обсудили двустороннее сотрудничество.

«В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», - указано в сообщении администрации.

Ранее президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ, который прошел 28 декабря в Санкт-Петербурге, заявил, что сохранившиеся со времен СССР связи позволяют странам СНГ проходить тяжелое время пандемии лучше, чем некоторые другие страны.

