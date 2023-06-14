Путин поговорил по телефону с главой переходного периода Мали
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщает Кремль.
Беседа состоялась по инициативе республики. Президенты обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
«Особое внимание уделено торгово-экономическим связям, включая поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива», — отметили в Кремле.
Кроме того, Гойта поблагодарил Путина за гумпомощь республике и содействие в обеспечении безопасности, нейтрализации террористической угрозы и стабилизации ситуации в Мали. Президенты подтвердили настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных двусторонних отношений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru