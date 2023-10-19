Путин подписал закон о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Россией конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.
Путин заявлял, что данный шаг даст возможность избежать дискриминации российской стороны в рамках мониторингового механизма Совета Европы. При этом президент подчеркнул, что денонсация не повлияет на соблюдение прав национальных меньшинств в стране.
Комитет министров Совета Европы в сентябре прошлого года существенно ограничил полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, который призван отслеживать выполнение странами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в данной области.
Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российская сторона была лишена возможности принимать участие в выработке решений в рамках механизма конвенции и отслеживать случаи нарушения прав русскоязычного населения за рубежом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru