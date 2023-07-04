Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС

«Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России позитивно скажется на деятельности объединения», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Путин также указал, что заявки от других желающих сотрудничать с ШОС стран требуют «внимательного и конструктивного отношения».

В марте Китай высказался за ускоренное вступление Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

