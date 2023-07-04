Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС
Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества, членство республики позитивно скажется на деятельности ШОС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите организации.
«Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России позитивно скажется на деятельности объединения», — цитирует российского лидера РИА Новости.
Путин также указал, что заявки от других желающих сотрудничать с ШОС стран требуют «внимательного и конструктивного отношения».
В марте Китай высказался за ускоренное вступление Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru