Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС

Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества, членство республики позитивно скажется на деятельности ШОС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите организации.

В Нью-Дели открылся саммит ШОС

«Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России позитивно скажется на деятельности объединения», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Путин также указал, что заявки от других желающих сотрудничать с ШОС стран требуют «внимательного и конструктивного отношения».

В марте Китай высказался за ускоренное вступление Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:БелоруссияШОСВладимир Путин

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