Путин поддержал намерение губернатора Псковской области участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Псковской области Михаила Ведерникова участвовать в выборах, сообщает пресс-служба Кремля.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ГубернаторПсковская ОбластьВыборыВладимир Путин

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