Путин поддержал идею пригласить китайских блогеров для продвижения брендов из РФ
Глава государства Владимир Путин назвал замечательной идею пригласить блогеров из Китая на фестиваль-трансляцию для продвижения российских брендов в КНР, сообщает РИА Новости.
Президент принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». После этого российскому лидеру показали выставку брендов в рамках конкурса «Знай наших» и рассказали о продвижении отечественных брендов за рубежом. Один из участников, Ю Вэй, который продвигает российские товары в Китае, заявил что «сам немножко блогер» и продвигает российские товары с помощью русских песен. Он показал Путину собственный ролик с песней «Катюша».
Он также предложил провести фестиваль-трансляцию: пригласить лучших китайских блогеров в РФ, чтобы показать им российские товары и хорошие туристические маршруты. Первый такой фестиваль Ю Вэй предлагает провести на Красной площади.
«Эта идея сама по себе замечательная», — сказал президент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru