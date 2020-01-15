Путин поблагодарил уходящее правительство: «Не все удалось»

«Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», - подчеркнул Путин, добавив, что в целом удовлетворен работой уходящего кабинета министров.

Также глава государства попросил уходящее правительство продолжить исполнение своих обязанностей до формирования нового состава правительства.

Ранее стало известно, что Путин хочет назначить Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

