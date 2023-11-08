Путин передал привет Цзиньпину через замглавы Центрального военного совета Китая
Президент России Владимир Путин попросил передать наилучшие пожелания лидеру Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Просьба была озвучена на встрече в Кремле с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юсем.
Путин также попросил передать благодарность Си Цзиньпину за теплый прием в ходе недавнего визита президента РФ в Пекин. По словам российского лидера, у них сложились дружеские личные и деловые отношения, что позволяет поддерживать стратегический характер двусторонних связей.
Среди прочего президент РФ отметил, что Москва и Пекин не пытаются инициировать создание каких-либо военных союзов наподобие объединений, которые существовали во времена холодной войны. При этом, по оценке Путина, Россия и Китай наладили эффективное сотрудничество в сфере экономики.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим летом в западных СМИ появились утверждения, что китайский лидер лично предостерег российского коллегу от возможного применения ядерного оружия на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru