Путин отверг идею создания в РФ института над президентом
Владимир Путин отверг идею создания в РФ института над президентом в период перехода власти. Как сообщает Интерфакс, об этом российский президент заявил в рамках встречи со студентами вузов в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос.
Так, по словам Путина, любой контроль над президентом будет означать подрыв авторитета государственного лидера и, как следствие, может вызвать двоевластие. Он назвал это «неприемлемой ситуацией» для России.
Вопрос прозвучал от студентки, которая, в частности, привела в пример Сингапур и Казахстан, где на время смены руководства страны были введены спецорганы для стабилизации обстановки.
Встреча Путина со студентами прошла в среду с образовательном центре "Сириус" в Сочи. Участниками стали студенты ведущих вузов РФ.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Коронавирус у прилетевшего в Санкт-Петербург китайца не подтвердился
- Путин отверг идею создания в РФ института над президентом
- Появилось видео перепалки Макрона с израильскими полицейскими
- Госдума: Угрозы эпидемии коронавируса в России нет
- Первый замгенпрокурора РФ Буксман решил уйти в отставку