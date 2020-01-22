Путин отверг идею создания в РФ института над президентом

Так, по словам Путина, любой контроль над президентом будет означать подрыв авторитета государственного лидера и, как следствие, может вызвать двоевластие. Он назвал это «неприемлемой ситуацией» для России.

Вопрос прозвучал от студентки, которая, в частности, привела в пример Сингапур и Казахстан, где на время смены руководства страны были введены спецорганы для стабилизации обстановки.

Встреча Путина со студентами прошла в среду с образовательном центре "Сириус" в Сочи. Участниками стали студенты ведущих вузов РФ.



