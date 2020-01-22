Путин отверг идею создания в РФ института над президентом

22 января 202020:17

Владимир Путин отверг идею создания в РФ института над президентом в период перехода власти. Как сообщает Интерфакс, об этом российский президент заявил в рамках встречи со студентами вузов в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос.

Корзина Путина

Так, по словам Путина, любой контроль над президентом будет означать подрыв авторитета государственного лидера и, как следствие, может вызвать двоевластие. Он назвал это «неприемлемой ситуацией» для России.

Вопрос прозвучал от студентки, которая, в частности, привела в пример Сингапур и Казахстан, где на время смены руководства страны были введены спецорганы для стабилизации обстановки.

Встреча Путина со студентами прошла в среду с образовательном центре "Сириус" в Сочи. Участниками стали студенты ведущих вузов РФ.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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