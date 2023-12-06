Путин отправился из ОАЭ в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин отправляется из Объединённых Арабских Эмиратов в Саудовскую Аравию. Пресс-служба Кремля опубликовала видео подъёма российского лидера по трапу самолёта.
Из Абу-Даби Путин направится в Эр-Рияд. Некоторое время назад завершились переговоры президента РФ с его коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча прошли в формате рабочего завтрака.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в честь прибытия лидера РФ небо над Абу-Даби окрасилось в цвета российского флага. Его нарисовали разноцветным дымом лётчики из группы высшего пилотажа. Визит Путина в обе страны должен завершиться в течении суток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru