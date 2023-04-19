Путин объяснил свою поездку в зону СВО
Президент России Владимир Путин объяснил, что принял решение лично побывать в штабах в зоне спецоперации, чтобы не отрывать военных от своего дела. Об этом он заявил во время заседания с членами правительства, запись доступна в телеграм-канале Кремля.
По его словам, обстановка в Донбассе «требует того, чтобы военные были на месте», и российский лидер не хотел отвлекать их от мест дислокации.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что военное руководство до последних минут не было осведомлено о поездке Путина в штабы «Востока» и «Днепра».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru