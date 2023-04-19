Путин объяснил свою поездку в зону СВО

По его словам, обстановка в Донбассе «требует того, чтобы военные были на месте», и российский лидер не хотел отвлекать их от мест дислокации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что военное руководство до последних минут не было осведомлено о поездке Путина в штабы «Востока» и «Днепра».

