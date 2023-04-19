Путин объяснил свою поездку в зону СВО

Президент России Владимир Путин объяснил, что принял решение лично побывать в штабах в зоне спецоперации, чтобы не отрывать военных от своего дела. Об этом он заявил во время заседания с членами правительства, запись доступна в телеграм-канале Кремля.

Кадыров сообщил о взятии в Донбассе укреплений ВСУ

По его словам, обстановка в Донбассе «требует того, чтобы военные были на месте», и российский лидер не хотел отвлекать их от мест дислокации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что военное руководство до последних минут не было осведомлено о поездке Путина в штабы «Востока» и «Днепра».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры