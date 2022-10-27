Путин обвинил Запад в отсутствии единства

По его словам, это «очень сложный конгломерат», который предпринял ряд шагов на обострение.

«Так называемый Запад, условно, конечно, там нет никакого единства, всё понятно, что это очень сложный конгломерат, но тем не менее, скажем так, что вот этот Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Запад пожинает плоды однополярного мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».