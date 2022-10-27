Путин обвинил Запад в отсутствии единства

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского форума заявил, что на Западе нет единства.

Маск заявил, что следующий президент России не будет более расположен к Западу

По его словам, это «очень сложный конгломерат», который предпринял ряд шагов на обострение.

«Так называемый Запад, условно, конечно, там нет никакого единства, всё понятно, что это очень сложный конгломерат, но тем не менее, скажем так, что вот этот Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Запад пожинает плоды однополярного мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВалдайЗападВладимир Путин
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