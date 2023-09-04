Путин обсудит с Эрдоганом зерновую сделку
4 сентября 202313:20
Президент России Владимир Путин заявил, что намерен поднять вопросы о зерновой сделке на переговорах с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.
Лидеры двух стран встретились в сочинском санатории «Русь». Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят российско-украинский конфликт, зерновую сделку и другие вопросы.
Это первая встреча Путина и Эрдогана за почти год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru