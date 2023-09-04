Путин обсудит с Эрдоганом зерновую сделку

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен поднять вопросы о зерновой сделке на переговорах с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе

Лидеры двух стран встретились в сочинском санатории «Русь». Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят российско-украинский конфликт, зерновую сделку и другие вопросы.

Это первая встреча Путина и Эрдогана за почти год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПолитика

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