Путин обсудит с Эрдоганом зерновую сделку

Лидеры двух стран встретились в сочинском санатории «Русь». Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят российско-украинский конфликт, зерновую сделку и другие вопросы.

Это первая встреча Путина и Эрдогана за почти год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

