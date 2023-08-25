Путин обсудил с Совбезом поддержку россиян за рубежом
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, в повестку дня вошли несколько вопросов, в том числе «поддержка соотечественников за рубежом».
«Потом обсудим и другие вопросы, зафиксированные», - указал российский лидер.
Уточняется, что в совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Также участвовали руководитель администрации Президента Антон Вайно, глава Совета Безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин.
Ранее Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить вопрос обеспечения безопасности в информационном пространстве в современных условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru