Путин обсудил с президентом ЦАР поставки сельхозпродукции и удобрений
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с коллегой из Центральноафрианской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, главы государств обсудили сотрудничество в экономике и политике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президенты выразили обоюдный настрой на активизацию сотрудничества в торговле, политике, топливно-энергетическом секторе.
«При обмене мнениями по проблеме продовольственной безопасности Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран Африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями», — отметили в Кремле.
Также Туадера поблагодарил Путина за оказываемое ЦАР содействие в различных областях и подтвердил намерение участвовать во втором саммите Россия — Африка, который пройдет летом следующего года в Санкт-Петербурге.
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