Путин обсудил с президентом ЦАР поставки сельхозпродукции и удобрений

Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с коллегой из Центральноафрианской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, главы государств обсудили сотрудничество в экономике и политике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В МИД заявили, что Россия активно выстраивает сотрудничество с Африкой

Президенты выразили обоюдный настрой на активизацию сотрудничества в торговле, политике, топливно-энергетическом секторе.

«При обмене мнениями по проблеме продовольственной безопасности Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран Африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями», — отметили в Кремле.

Также Туадера поблагодарил Путина за оказываемое ЦАР содействие в различных областях и подтвердил намерение участвовать во втором саммите Россия — Африка, который пройдет летом следующего года в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфрикаЦАРВладимир Путин
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