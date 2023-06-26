Путин обсудил с президентом Ирана Раиси события 24 июня в России

Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора была также затронута международная повестка дня, в том числе обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование. Кроме того, Путин и Раиси обсудили сотрудничество с акцентом на имеющиеся договоренности в области торговли, энергетики и транспорта.