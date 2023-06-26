Путин обсудил с президентом Ирана Раиси события 24 июня в России
Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора была также затронута международная повестка дня, в том числе обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование. Кроме того, Путин и Раиси обсудили сотрудничество с акцентом на имеющиеся договоренности в области торговли, энергетики и транспорта.
Подчеркивается, что Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам. Лидеры договорились продолжать личные контакты.
В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны РФ. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».
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