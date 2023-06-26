Путин обсудил с эмиром Катара события 24 июня

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Беседа состоялась по инициативе катарской стороны.

«Отмечен высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах», — указали в Кремле.

Также лидер Катара выразил поддержку действий Москвы в связи с попыткой вооруженного мятежа 24 июня.

Кроме того, Путин поздравил эмира с десятилетием восшествия на престол и наступающим праздником Курбан-байрам, который будет отмечаться 28 июня.

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ФОТО: kremlin.ru
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