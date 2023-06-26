Путин обсудил с эмиром Катара события 24 июня
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Беседа состоялась по инициативе катарской стороны.
«Отмечен высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах», — указали в Кремле.
Также лидер Катара выразил поддержку действий Москвы в связи с попыткой вооруженного мятежа 24 июня.
Кроме того, Путин поздравил эмира с десятилетием восшествия на престол и наступающим праздником Курбан-байрам, который будет отмечаться 28 июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru