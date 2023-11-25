Путин обсудил с членами Совбеза работу российских загранучреждений
Президент Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности РФ аспекты работы загранучреждений и отношения с ближайшими соседями на постсоветском пространстве. Об этом сообщили в Кремле.
Накануне глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с членами Совбеза.
«Обсудим ... организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности и поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями», — подчеркнул Путин.
На совещании выступил с докладом глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Владимир Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru