Путин обсудил с членами Совбеза работу российских загранучреждений

Президент Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности РФ аспекты работы загранучреждений и отношения с ближайшими соседями на постсоветском пространстве. Об этом сообщили в Кремле.

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Накануне глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с членами Совбеза.

«Обсудим ... организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности и поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями», — подчеркнул Путин.

На совещании выступил с докладом глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Владимир Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Владимир Путин

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