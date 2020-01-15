Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в полдень
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в среду, 15 января. Выступление начнется в 12:00, «Первый канал» отводит на него час в своей программной сетке.
В этом году мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж», куда приглашены около 1,3 тысячи человек. В их числе члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, губернаторский корпус и члены правительства, общественные деятели, руководители крупнейших СМИ.
В прошлом году президент огласил поручения Федеральному собранию 20 февраля в Гостином дворе.
Как отмечает ТАСС, это будет 16-е по счету обращение Владимира Путина к парламентариям в таком формате. Самое продолжительное выступление было в 2018 году (1 час 55 минут), больше всего поручений (57) глава государства раздал в 2013 году.
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