Путин: нигилизм в отношении мирных предложений России будет меняться
Нигилизм по отношению к российским мирным предложениям не будет длиться вечно и со временем изменится. Об этом в ходе подхода к представителям российских СМИ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Во время общения с представителями российских СМИ, глава государства также отметил, что условия России по Украине будут адаптироваться в зависимости от ситуации на местах.
Президент также подчеркнул, что все мирные предложения России по Украине уже озвучены, и инициатива начала переговоров теперь зависит не от Москвы. Место проведения переговоров, по его словам, не имеет значения, отмечает РЕН ТВ.
При этом Путин отметил, что, его мнению, украинские власти могут быть заинтересованы в продолжении конфликта, так как Киев не проявляет готовности к прекращению огня из-за нежелания проводить президентские выборы в стране, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил об агрессии Киева против Донбасса до их вхождения в состав России
- На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов
- Путин: нигилизм в отношении мирных предложений России будет меняться
- Число курящих мужчин в России с 2009 года сократилось более чем в два раза
- Южная Корея введет еще 243 экспортных ограничения против России
- Путин допустил поставки оружия в КНДР
- В России учителя рисования приговорили к 20 годам за перевод средств ВСУ
- Путин заявил, что стратегические силы РФ находятся в полной боевой готовности
- Путин: Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с новым договором РФ и КНДР
- Путин: У России нет цели подходить к Харькову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru