Путин: нигилизм в отношении мирных предложений России будет меняться

Нигилизм по отношению к российским мирным предложениям не будет длиться вечно и со временем изменится. Об этом в ходе подхода к представителям российских СМИ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Во время общения с представителями российских СМИ, глава государства также отметил, что условия России по Украине будут адаптироваться в зависимости от ситуации на местах.

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Президент также подчеркнул, что все мирные предложения России по Украине уже озвучены, и инициатива начала переговоров теперь зависит не от Москвы. Место проведения переговоров, по его словам, не имеет значения, отмечает РЕН ТВ.

При этом Путин отметил, что, его мнению, украинские власти могут быть заинтересованы в продолжении конфликта, так как Киев не проявляет готовности к прекращению огня из-за нежелания проводить президентские выборы в стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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