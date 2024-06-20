Путин: нигилизм в отношении мирных предложений России будет меняться

Нигилизм по отношению к российским мирным предложениям не будет длиться вечно и со временем изменится. Об этом в ходе подхода к представителям российских СМИ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Во время общения с представителями российских СМИ, глава государства также отметил, что условия России по Украине будут адаптироваться в зависимости от ситуации на местах.