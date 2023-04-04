Путин назвал задачу номер один для властей
4 апреля 202313:12
Повышение благосостояния россиян является приоритетом для государства, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».
Он отметил, что вопрос благосостояния и дохода гражданина - ключевой для российских властей. Он добавил, чтобы доходы семей были достойными и соответствовали современным требованиям.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры с целью обеспечения своей безопасности, сообщает «Радиоточка НСН».
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4 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru