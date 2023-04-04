Путин назвал задачу номер один для властей

Повышение благосостояния россиян является приоритетом для государства, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».

Он отметил, что вопрос благосостояния и дохода гражданина - ключевой для российских властей. Он добавил, чтобы доходы семей были достойными и соответствовали современным требованиям.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры с целью обеспечения своей безопасности, сообщает «Радиоточка НСН».

