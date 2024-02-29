Путин назвал вбросами сообщения о планах РФ на ядерное оружие в космосе

«Все чаще звучат голословные обвинения в адрес России. Это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях», - сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что США блокируют российское предложение, которое «лежит у них на столе» уже более 15 лет. Так, президент напомнил о проекте договора о предотвращении размещения оружия в космосе, подготовленном в 2008 году.

Ранее, 21 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США довели до сведения союзников, что Россия якобы может разместить ядерное оружие или макет боеголовки в космосе уже в этом году, передает «Радиоточка НСН».

