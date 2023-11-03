Путин назвал «свинством» попытки Запада организовать еврейский погром в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия западных стран говорят о том, что они преследуют свои собственные интересы, нежели интересы третьих стран, сообщает ТАСС.

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На встрече с новым составом Общественной палаты РФ он указал, что его «удивляет позиция заокеанских деятелей», пытающихся руками Украины организовать в РФ еврейские погромы.

«Они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство!» - сказал российский лидер.

Он добавил, что это уже даже не двойные стандарты, а «извращение сознания».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пытаются вмешаться во внутренние дела России. По его словам, примером вмешательства являются события в аэропорту Махачкалы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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