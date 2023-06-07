Путин назвал стимулирование рынка труда одним из приоритетов для России

Он отметил, что необходимо тесное и партнерское взаимодействие страны и деловых кругов по внедрению технологий «бережливого производства». По словам Путина, также потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН рассказал, что на фоне рекордного дефицита кадров среднее время поиска работы сократилось, а работодатели вынуждены заниматься вопросами повышения производительности труда. По его словам, не только демографический кризис, но текущая ситуация в стране и трансформация рынка после коронавируса привели к серьезному дефициту работников, сообщает «Радиоточка НСН».

